«Горячее» воскресенье: на пожарах в Одессе и области обгорели трое мужчин

Вечер воскресенья, 12 сентября, выдался по-настоящему горячим для пожарных Одессы и Одесской области: им пришлось тушить сразу несколько возгораний. Есть и пострадавшие, сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

Так, в селе Овидиополь загорелся частный одноэтажный жилой дом. На пожаре пострадал 68-летний хозяин дома, который пытался справиться с огнем самостоятельно. Он получил ожоги рук и лица. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В тот же вечер произошло возгорание в одесской квартире на третьем этаже пятиэтажки по улице Героев обороны Одессы, 88. На пожаре получил тяжелые ожоги и был госпитализирован хозяин квартиры 1973 года рождения. Также спасатели эвакуировали 19 жильцов верхних этажей, в их числе было четверо детей.

Еще один пожар в Одессе случился на улице Ольгиевской, 25 – там горела квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома. На этом пожаре пострадал 26-летний молодой человек, снимавший квартиру. У него диагностировали ожоги лица и отравление продуктами горения. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с открытым огнем (в квартире горела свеча).

По данным ГСЧС, на прошедшей неделе в Одесской области ликвидировали 265 пожаров.

Как сообщала «Одесская жизнь», 8 сентября в пгт Затока горела база отдыха «Феличита».

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