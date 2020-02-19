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Новости Одессы и Одесской области

В Одесском регионе посетовали на неудобные изменения в расписании поезда

В Одесском регионе посетовали на неудобные изменения в расписании поезда

С 29 марта начнет курсировать по-другому поезд №146 “Измаил-Киев”.

Об этом стало известно из обновленного расписания на сайте “Укрзализныци”.

Так, теперь пассажиры будут прибывать в Киев на час позже – в 10:52 вместо 9:55.

По мнению многих пользователей услуг железной дороги, это крайне неудобное изменение графика.

В частности, возмущение по этому поводу выразил в соцсетях активист и организатор путешествий Ярослав Козак. Он говорит, что в южной части Бессарабии, кроме этого, нет больше поездов на Киев. А новшества в расписании он оценил негативно, так как теперь поезд прибывает в столицу в разгар рабочего дня.

Ярослав предлагает несогласным объединиться и направить обращение в адрес “Укрзализныци”. С его текстом можно ознакомиться здесь.

Фото: rbc.ua

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