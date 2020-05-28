В Одесской области поймали телефонных вымогателей

Полицейские Подольского района задержали трёх парней в возрасте от 16 до 18 лет за вымогательство крупной суммы у пожилых супругов. Один из преступников живёт в Подольске, а его напарники – граждане соседнего государства.

В 5 утра паре пенсионеров позвонил неизвестный и представился следователем. Он сообщил, что их сын якобы попал в ДТП, в результате которого серьезно пострадала женщина. По телефону «полицейский» угрожал физической расправой и требовал денег. Напуганные старички не стали разбираться в ситуации и передали в назначенном месте все свои сбережения – 100 тыс. грн.

Когда выяснилось, что с их сыном всё в порядке, пострадавшие обратились в полицию.

Подозреваемых поймали, когда они отоваривались в супермаркете. При них было только около 30 тыс. грн. Большую часть суммы они уже успели потратить.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной полиции, сейчас идёт расследование по ст. «Вымогательство». Молодым людям грозит 7 лет тюрьмы.



Отметим, что подобная схема «развода» по телефону практикуется уже давно. Мошенники, используя внезапность ситуации, угрозы и психологическое давление, заставляют людей отдавать им деньги. Жертвой такой аферы чуть не стала 70-летняя одесситка Александра Ивановна:

– Как-то ночью раздался телефонный звонок. Я взяла трубку. Неизвестный мужчина утверждал, что мой сын сбил на дороге ребенка и, чтоб его «отмазать» от полиции, нужно заплатить 50 тысяч грн. В ответ я засмеялась и сказала, что у меня никогда не было сына. И это действительно так. Я воспитала двух дочерей.

В подобных случаях лучше сразу обращаться в полицию и не поддаваться манипуляциям.

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