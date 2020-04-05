Псевдомедики и липовые волонтеры: как мошенники обманывают людей во время карантина?

В условиях карантина и тяжелой экономической ситуации сложно всем. К тому же поток информации о коронавирусе и опасностях, связанных с ним, еще больше пугает людей.

Страх и неопределенность одних – лучшие друзья других. Вынужденный отказ от привычного образа жизни, тревожное настроение, обилие различной информации – все это используют мошенники разных мастей. Они повсеместно активизировались и не упускают возможностей заработать на коронавирусе и доверчивости сограждан деньги. Пострадавшие все чаще появляются во всех регионах страны.

Что придумывают аферисты и как не стать жертвой обмана?

Волонтерская помощь

Мошенники ходят по домам и, представляясь волонтерами, предлагают пенсионерам помощь: сходить в аптеку или магазин. Берут у стариков деньги и исчезают. Об этом предупреждает Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области. В одном из районов такой «волонтер» взял у пожилого человека 300 гривен на покупку лекарств и не вернулся. Теперь его ищет полиция.

Важно знать: если вы ранее не имели контактов с волонтерами и никого не просили о помощи, значит, к вам пришли аферисты. Если же вам действительно помогает волонтерская организация, то вам должны заранее сообщить, например, о доставке продуктов или других видах помощи.

Штрафы от лжеполицейских

Одесская мэрия предупреждает: по городу ходят мошенники и собирают «штрафы» за нарушение карантина. Известно о нескольких подобных инцидентах: злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и вымогали деньги у предпринимателей, чтобы «не составлять протоколы за якобы имеющиеся нарушения режима карантина».

Важно знать: власти призывают представителей малого и среднего бизнеса в случае появления каких-либо сомнений при проверках немедленно сообщать об этом на горячую линию мэрии 15-35 или звонить в департамент муниципальной безопасности или юрдепартамент. Кроме того, можно обращаться и в правоохранительные органы.

Тестирование на коронавирус и прививки на дому

А в Мелитополе аферисты предлагают пройти бесплатные проверки и прививки от коронавируса на дому. Они представляются сотрудниками больницы или Красного Креста. Но все это просто фикция.

Важно знать: медработники предупреждают, что большого количества тест-систем для поквартирного обследования в регионах просто нет. Обследования пока делают только в медицинских учреждениях. А вакцин от коронавируса вообще не существует.

«Обработка» помещений

Еще одна из «модных» схем мошенничества – предложения провести дезинфекцию от коронавируса. Людям в защитной униформе со специальными приборами в наши дни готовы поверить многие, но впускать в дом их не стоит, – как поступила жительница Львова и осталась без кровно-нажитого.

Важно знать: местные службы не проводят дезинфекцию в домах и квартирах. Это должны делать сами жители. В то же время работники коммунальных служб обрабатывают дезинфекторами подъезды многоэтажных домов и детские площадки.

5 «разводных» схем

Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА подготовила информацию о наиболее распространенных способах обмана, связанных с темой коронавируса.

Фейковая продажа всего «антикоронавирусного»

Дезинфекторы, маски, лекарства и «антикоронавирусные» народные средства могут легко оказаться подделками. Либо товара у «продавцов» нет в принципе. Главное – не спешите с предоплатой. И покупайте только в проверенных магазинах.

Мошеннические онлайн сервисы

Фейковые страницы, которые маскируются под известные сервисы доставки еды и лекарств, онлайн курсы и тренинги, онлайн консультации семейного врача, онлайн обменники валют и так далее. Они либо предлагают оплатить услугу на подставной счет, либо собирают реквизиты банковских карт.

Звонки из «Пенсионного Фонда»

Рассчитанная на пенсионеров схема, цель которой — заставить пожилых людей перечислить пенсию на счета злоумышленников. Обычно мошенники сообщают жертве, что ее пенсионное удостоверение недействительно. Затем они предлагают немедленно перечислить сбережения на новую карту, якобы открытую на имя пенсионера.

Фишинговые сайты для оплаты коммунальных услуг

Мошенники охотятся на новичков, которые только сейчас начали оплачивать коммунальные услуги онлайн и пока не до конца понимают, как это работает. «Липовые» платежные сервисы крадут платежи либо банковские данные.

«Вашего сына отправили на обсервацию с коронавирусом»

Это адаптация к новым реалиям давно известного телефонного «развода» «ваш сын в отделении полиции». Мошенники звонят и сообщают о том, что кто-то из родственников или знакомых попал на обсервацию. От имени врачей они предлагают решить вопрос за вознаграждение или помочь материально. Ни в коем случае не перечисляйте деньги на предоставленные номера банковских карт — вас обманывают.

В это непростое время помните, что аферисты могут маскироваться и под сотрудников Пенсионного фонда, и под работников коммунальных служб, и даже под медиков. Полиция напоминает: не открывайте двери посторонним и никому не сообщайте пин-код свое банковской карты.

Фото: 5 канал

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