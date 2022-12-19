В Одесской области поезд сбил насмерть пожилую женщину

В Одесской области трагически погибла на железной дороге жительница поселка Любашевка.

По сообщению областного управления полиции, трагедия случилась 18 декабря на 77-м километре станции Любашевка.

Предварительно установлено, что машинист грузового поезда, увидев у железнодорожных путей женщину, подал звуковой сигнал и во избежание наезда применил экстренное торможение. Однако избежать столкновения не удалось, и 79-летняя пенсионерка от полученных травм погибла.

Обстоятельства происшествия расследуют правоохранители. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Назначены экспертизы, проводятся другие следственные действия.

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