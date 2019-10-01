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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области перекрыли оживленную автомагистраль

В Одесской области перекрыли оживленную автомагистраль

Закрытым оказался тоннельный путепровод на трассе Кучурган-Подольск-Балта. Там устроили митинг жители Раздельнянского района.

Об этом пишет izbirkom.org.ua.

Протестующие перекрыли проезд, поставив посреди дороги соединенные между собой стулья. Пропускают только машины с детьми и спецтранспорт.

Пропускают только машины с детьми и спецтранспорт

Пропускают только машины с детьми и спецтранспорт

Требуют завершить начатый на автомагистрали ремонт и говорят, что часть ремонта, которую там успели выполнить, провели некачественно.

Отрезок пути преградили стульями

Отрезок пути преградили стульями

Кроме того, просят отремонтировать отрезок пути близ села Миролюбовка и дорогу, соединяющую Раздельную с Еремеевкой.

Еще одним поводом собраться для жителей стало недовольство начальником их местного райотдела. Люди отмечают, якобы при нем в районе стало больше преступлений, и требуют нового руководителя.

Фото: izbirkom.org.ua, kekc.news

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