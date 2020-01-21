В Одесской области отремонтируют трассу, связывающую популярные курорты

Речь идет об автодороге “Санжейка-Грибовка-Каролино-Бугаз” близ города Черноморск.
Об этом стало известно из плана развития дорожной сети, представленного госагентством автодорог.
Презентацией поделилась журналист, помощник депутата в Верховной Раде Ирина Гриб.
Согласно документу, в планах ведомства – отремонтировать десять километров дороги в Одесском регионе.
На ремонт собираются выделить 118,6 млн. грн.
Фото: Facebook Ирины Гриб, 1news.zp.ua
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!