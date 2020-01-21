В Одесской области отремонтируют трассу, связывающую популярные курорты

В Одессе отметили день рождения тротуарной ямы Одесский художник и общественный активист Кирилл Бондаренко пригласил всех желающих на день рождения… ямы на тротуаре в переулке Некрасова. ПОДРОБНЕЕ

Капремонт Софиевской в Одессе «перерос» в ремонт спуска Маринеско (фото) Капитальный ремонт улицы Софиевской, по сути, окончен. Начался он в марте прошлого года, к концу года мы уже увидели новые рельсы, новое дорожное покрытие, плитку на тротуарах, обновленные остановочные комплексы (правда, пока без сидений). ПОДРОБНЕЕ