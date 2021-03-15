В Одесской области отремонтируют дорогу Строкозачье – Белгород-Днестровский

Служба автомобильных дорог в Одесской области объявила тендер для выбора подрядчика капремонта автомобильной дороги государственного значения Р-72 КПП «Староказачье» — Белгород-Днестровский.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Объявление о предстоящем тендере опубликовано Prozorro.
Планируется ремонт 10,5 километров дороги. Стоимость работ оценивается в 184 миллиона 911 700 гривен. Аукцион назначили на 27 апреля.
Ранее сообщалось, когда может начаться ремонт дорог в Одессе.