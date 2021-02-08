В Одесской области остаются без света более 60 населенных пунктов

По состоянию на 18:00 понедельника 8 февраля, в Одесской области остается без электроснабжения 61 населенный пункт, в том числе 9 – частично.

Напомним, эти населенные пункты оказались обесточенными из-за сложных погодных условий – дождя, мокрого снега, ветра и гололедицы.

По сообщению компании ДТЭК «Одесские электросети», наиболее пострадали Белгород-Днестровский и Одесский районы.

Над устранением последствий непогоды сейчас работает 33 аварийные бригады (75 рабочих и 44 единицы техники).

Из-за сложных погодных условий энергетики получают уведомления о новых авариях.

Как сообщала «Одесская жизнь», на утро 8 февраля без электроснабжения оставались 44 населенных пункта Одесской области.