В Одесской области оперативник сбил насмерть человека

Авария произошла на трассе Измаил-Одесса.
На неосвещенном участке переходил дорогу мужчина с велосипедом в руках.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Правоохранитель, управляющий авто, не заметил человека и наехал на него.
В результате пешеход скончался от поверждений, не совместимых с жизнью.
Предварительно установлено, что полицейский совершил наезд в его нерабочее время. Экспертиза показала, что в его крови не было алкоголя.
Также известно, что погибший переходил дорогу в неустановленном месте.
Следствие продолжает устанавливать все подробности происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения.
Фото: ГУНП в Одесской области
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!