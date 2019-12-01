В Одесской области оперативник сбил насмерть человека

На неосвещенном участке переходил дорогу мужчина с велосипедом в руках.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Правоохранитель, управляющий авто, не заметил человека и наехал на него.

В результате пешеход скончался от поверждений, не совместимых с жизнью.

Предварительно установлено, что полицейский совершил наезд в его нерабочее время. Экспертиза показала, что в его крови не было алкоголя.

Также известно, что погибший переходил дорогу в неустановленном месте.

Следствие продолжает устанавливать все подробности происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения.

Фото: ГУНП в Одесской области

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!