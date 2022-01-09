Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 10 января: каким будет первый рабочий понедельник года

Погода в Одессе 10 января: каким будет первый рабочий понедельник года

Завтра, в понедельник, 10 января 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается относительно теплая и туманная погода. Осадков не прогнозируют.

Погода в Одессе 10 января

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По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе будет облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем составит от 3 до 5 градусов тепла.

Погода в Одесской области 10 января

В Одесской области 10 января ожидается облачная погода. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем 0-5 градусов тепла.

На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

Напомним, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в Одессе и Одесской области в воскресенье, 10 января. В этой связи в регионе был объявлен «желтый» уровень опасности.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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