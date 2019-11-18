В Одесской области объявили о запрете на ловлю раков

Ловить раков нельзя в реке Дунай и придунайских озерах.

У них начался сезон спаривания и вынашивания икры.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского рыбоохранного патруля.

Запрет установлен как на промышленный, так и на любительский лов. О дате отмены сообщат позже, ориентируясь на данные научных обоснований одесского центра Южного исследовательского института морского рыбхозяйства и океанографии.

Тех, кто все же решит вопреки запрету ловить раков в запретный период, ждет наказание.

Так, нарушителям придется заплатить 680 гривен штрафа и еще 25,5 гривен компенсации за каждого выловленного рака.

Фото: ranak.me

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