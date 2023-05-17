В Одесской области объявили чрезвычайный уровень опасности: детали

В Украине почти во всех областях (кроме западной части и Крыма) объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности на ближайшие трое суток. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия будут держаться 17, 18 и 19 мая. Не объявлена пожарная опасность только в Крыму и в западных областях Украины. Все остальные области – в зоне риска.

«В Украине, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской областей и Крыма, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности», — говорится в сообщении.

О том, что погода с 17 мая 2023 года становится все теплее в Одессе и области, мы сообщали накануне.