В Одессе все теплее и теплее: прогноз на 17 мая

Какая погода будет в Одессе 16 мая Синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей представили прогноз погоды в Одессе и Одесской области на вторник, 16 мая 2023 года. ПОДРОБНЕЕ

Воскресенье в Одессе будет по-летнему теплым – прогноз погоды на 14 мая По прогнозу синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтрашний день, воскресенье, 14 мая 2023 года, обещает быть в Одессе и Одесской области хоть и переменно-облачным, но очень теплым. Столбики термоментов в этот день могут подняться до отметки +20-22°С. ПОДРОБНЕЕ