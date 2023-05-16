В Одессе все теплее и теплее: прогноз на 17 мая

Завтрашняя среда, 17 мая 2023 года, обещает быть в Одессе и Одесской области достаточно теплой и погожей. По крайней мере, это нам обещают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 17 мая
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью составит 11-13°С тепла, днем воздух прогреется до 21-23°С.
Температура морской воды 15-16°С.
Погода в Одесской области 17 мая
По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 8-13°С тепла, днем она поднимется до 21-26°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой