В Одесской области не работает линия 101 для вызова спасателей

Сегодня ночью, 25 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области временно перестала работать линия 101 для обращений в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Об этом сообщают в областном управлении ГСЧС.

По информации ГСЧС, линия не работает с 02:36. Специалисты компании «Укртелеком» работают над устранением неполадок.

Также сообщается, что звонки временно принимают по другим номерам ГСЧС:

(048) 722-30-46;

(048) 753-09-97;

(048) 753-09-65;

(067) 480-02-13;

(050) 390-31-52;

(063) 976-76-59.