В Одесской области не работает линия 101 для вызова спасателей

Сегодня ночью, 25 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области временно перестала работать линия 101 для обращений в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Об этом сообщают в областном управлении ГСЧС.
По информации ГСЧС, линия не работает с 02:36. Специалисты компании «Укртелеком» работают над устранением неполадок.
Также сообщается, что звонки временно принимают по другим номерам ГСЧС:
- (048) 722-30-46;
- (048) 753-09-97;
- (048) 753-09-65;
- (067) 480-02-13;
- (050) 390-31-52;
- (063) 976-76-59.