В лесополосе под Одессой нашли склад взрывоопасных снарядов (фото)

Опасную находку обнаружил житель райцентра Березовка.
Так, гуляя в местной лесополосе, он нашел целый склад боеприпасов.
Все – времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает dumskaya.net.
Среди найденного “добра” – около 300 артиллерийских снарядов, в том числе и калибра 75 мм, а также четыре гранаты Ф-1. В целом – 372 боеприпаса.
Все найденное должны обезвредить пиротехники ГСЧС. Для этого опасные снаряды отвезли на отдаленный от населенных пунктов полигон.
Фото: dumskaya.net
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