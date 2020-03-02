В лесополосе под Одессой нашли склад взрывоопасных снарядов (фото)

Так, гуляя в местной лесополосе, он нашел целый склад боеприпасов.

Все – времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает dumskaya.net.

Среди найденного “добра” – около 300 артиллерийских снарядов, в том числе и калибра 75 мм, а также четыре гранаты Ф-1. В целом – 372 боеприпаса.

Все найденное должны обезвредить пиротехники ГСЧС. Для этого опасные снаряды отвезли на отдаленный от населенных пунктов полигон.

Фото: dumskaya.net

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