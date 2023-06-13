В Одесской области нашествие шакалов: местные жители бьют тревогу

В курортном селе Измаильского района люди бьют тревогу из-за нашествия шакалов. Об этом сообщило издание Бессарабии «ЮгToday».

В селе Приморское Вилковской территориальной громады Измаильского района в июне активизировались шакалы. Уже зафиксировано несколько случаев, когда хищники заходили во двор местных жителей и уничтожали домашних кур. По свидетельствам местных жителей, один шакал даже упал в выгребную яму.

Именно поэтому в середине июня к жителям села Приморское обратилась староста Валентина Евтюхова, которая просит сообщать местной власти о тех людях, которые уже пострадали от шакалов. Чтобы бороться с этими хищниками, необходимы письменные заявления местных жителей, к которым уже пришел опасный гость.

Напомним, по наблюдению специалистов Измаильского лесного хозяйства, в регионе увеличилось количество хищников, а именно шакалов и лис. Росту популяции шакалов способствуют мягкие зимы, а также запрет охоты во время военного положения. В Придунавье хищники появились больше десяти лет тому назад.

По информации егерей, хищники все чаще приближаются к населенным пунктам, а также был зафиксирован уже случай нападения на домашнее животное.

Так, на территории бывшего Измаильского района насчитывается 250 шакалов, Килийского района – 360 хищников, Ренийского района – 50 шакалов. И эта популяция ежегодно растет, поэтому увеличивается угроза для домашних животных местных жителей.

Напомним, что скрывавшеесяна окраинах Одессы дикое животное нашли.

Фото: «ЮгToday»