Скрывавшееся на окраинах Одессы дикое животное нашли (фото, видео)

Сбежавший из дома одесситов сервал Альфа в конце прошлой недели, 28 мая 2023 года, нашли через 5 суток. Как оказалось, после долгих скитаний экзотическое животное прибилось к семье в коттеджном поселке Дайберг Киевского района Одессы. Об этом сообщил владелец сервала Шаенко Руслан в своем инстаграмме.

По словам владельца дикой кошки, Шаенко Руслана, в течение 5 дней звонила куча мошенников и просили деньги за возвращение сервала, но каждый раз оказывалось, что Альфы у них нет.

Вчера, на пятый звонок, я уехал и тоже был обман, а у меня четверо детей, и это сложно. Звонит мне шестой человек и говорит: «Руслан приезжайте, у меня ваша кошка, мы с вами раньше на Дайберге виделись». Я подумал, что он не похож на тех, кто требует денег и уехал туда. Доехал до переулка, но там было пусто, и я подумал, что снова попался, но проехал по делу и меня на улице встретили мужчина с женщиной, —

рассказал Руслан.

Новые знакомые пригласили Руслана к себе, но когда он зашел на территорию домовладения, увидел, как с Альфой играет девочка. Она рассказала, что кошка прибилась к ним утром, после этого сервала Альфу накормили.

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Руслан говорит, что семья не взяла деньги за возвращение кошки. В дальнейшем он снабдит всех своих животных GPS-трекерами, и планирует больше не сажать Альфу в вольер.

Фото и видео: Руслан Шаенко