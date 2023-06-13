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На Одещині навала шакалів: місцеві жителі б’ють на сполох

На Одещині навала шакалів: місцеві жителі б’ють на сполох

У курортному селі Ізмаїльського району люди б’ють на сполох через нашестя шакалів. Про це повідомило видання Бессарабії “ЮгToday”.

У селі Приморське Вилківської територіальної громади Ізмаїльського району у червні активізувалися шакали. Вже зафіксовано кілька випадків, коли хижаки заходили у двір місцевих мешканців та знищували домашніх курей. За свідченнями місцевих жителів, один шакал навіть упав у вигрібну яму.

Саме тому в середині червня до мешканців села Приморське звернулася староста Валентина Євтюхова, яка просить повідомляти місцеву владу про тих людей, які вже постраждали від шакалів. Щоб боротися з цими хижаками, потрібні письмові заяви місцевих жителів, до яких уже прийшов небезпечний гість.

Нагадаємо, за спостереженням фахівців Ізмаїльського лісового господарства, у регіоні збільшилася кількість хижаків, а саме шакалів та лисиць. Зростанню популяції шакалів сприяють м’які зими, і навіть заборона полювання під час воєнного стану. У Придунав’ї хижаки з’явилися понад десять років тому.

За інформацією єгерів, хижаки дедалі частіше наближаються до населених пунктів, а також було зафіксовано випадок нападу на домашню тварину.

Так, на території колишнього Ізмаїльського району налічується 250 шакалів, Кілійського району – 360 хижаків, Ренійського району – 50 шакалів. І ця популяція щороку зростає, тому зростає загроза для домашніх тварин місцевих жителів.

Нагадаємо, що дику тварину, що ховалася на околицях Одеси, знайшли.

Фото: “ЮгToday”

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Редакція ПРОФІЛЬ

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