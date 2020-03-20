В Одесской области наполняют обмелевшие озера Придунавья

Кроме низкого уровня воды, специалистов беспокоит повышенное количество солей в водоемах.

Об этом сообщает bessarabiaua.media.

Чтобы спасти от исчезновения озера, их начали подпитывать водами из Дуная.

Вода поступает через шлюзы Прорва, Скунда и Кофа, которые недавно открыли. С их помощью начали подпитывать озера Картал, Кугурлуй, Ялпуг и Китай. Эти водоемы, хоть и медленно из-за небольшого перепада течения, но удается наполнять.

Хуже обстоят дела с наполнением озер Катлабух и Сафьян. Их пытаются подписать через Желявский и Общественный шлюзы, но вода туда практически не поступает – мешает заиливание каналов.

Еще одна проблема Придунайских водоемов – слишком высокая концентрация соли в воде. В Катлабухе, например, в литре воды – 3,5 тыс. мг, что в три раза выше нормы.

Благодаря наполнению из Дуная эту проблему надеются решить. Иначе минерализация в условиях изоляции от главной водной артерии грозит паводками, начиная с мая, говорят специалисты.

Фото: dumskaya.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!