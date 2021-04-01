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В Одесской области начинается запрет на ловлю рыбы и раков: что можно и что нельзя?

В Одесской области начинается запрет на ловлю рыбы и раков: что можно и что нельзя?

В водоемах Украины и Одесской области в том числе, 1 апреля дня стартовал нерестовый запрет на вылов рыбы и водных биоресурсов, в том числе раков.

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Об этом сообщает Государственное агентство рыбного хозяйства.

В части водоемов Одесской области запрет начинается с 1 апреля, в части – с 15 апреля. Завершится он 15 – 31 июля, также в зависимости от водоема. Со списками водоемов и времени действия ограничений можно ознакомиться в ДОКУМЕНТЕ от Госрыбагентства.

В период массового хода и нереста рыбы запрещается использование лодок в местах нереста, промышленное рыболовство, подводная охота, соревнования по спортивной рыбалке, дноуглубительные, взрывные работы и добыча стройматериалов.

Разрешается вылов до 3 кг рыбы на одного человека одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега в разрешенных для отлова рыбы местах.

Штраф за нарушение правил рыбной ловли может составить от 34 до 680 грн. За незаконный рыбный промысел со значительным ущербом – штраф от 1700 до 6800 грн или лишение свободы на срок до 3 лет с конфискацией снаряжения.

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