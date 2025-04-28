По информации «Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области», ямочный ремонт, как первоочередной этап ликвидации аварийных деформаций, начат на автодорогах:

Р-72 КПП «Староказачье» — Белгород-Днестровский (от с. Староказачье до г. Белгород-Днестровский);

Т-16-25 КПП «Кучурган» — Беляевка — Маяки — Овидиополь (от с. Кучурган до с. Маяки).

Работы по ликвидации аварийных деформаций дорожного полотна также выполняются на других ключевых логистических артериях области. В перечень этих дорог входят:

М-05 Киев — Одесса;

М-16 Одесса — Кучурган (на г. Кишинев);

М-28 Одесса — Южный — /М-14/;

Р-55 Одесса — Вознесенск — Новый Буг;

Р-71 Одесса — Ивановка — Ананьев — Песчаная — Хащеватое — Колодистое — Рыжавка — /М-05/;

Т-16-06 КПП «Виноградовка» — Болград — /М-15/;

Т-16-07 Измаил — Килия — Вилково;

Т-16-08 Болград — Кубей; Т-16-08 Болград — Кубей;

Т-16-18 /Р-33/ — Раздельная — Еремеевка — /М-05/;

Т-16-23 Ананьев -Троицкое — Березовка — Викторовка;

Т-16-30 Струмок — Шевченково — Килия;

Т-16-31 Контрольно-пропускной пункт «Табаки» — Болград — /М-15/;

Н-33 Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши — /М-15/ с подъездом к порту Черноморск.

Кроме ремонта дорожного полотна, проводятся работы по эксплуатационному содержанию автодорог. Эти мероприятия включают скашивание травы и ликвидацию кустарников на обочинах, уборку мусора на остановках и полосах отвода, восстановление и установку предупредительных дорожных знаков, а также восстановление поврежденного барьерного ограждения и водоотвода.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году в Одессе должны провести ремонт дорог на площади 17 тысяч квадратных метров