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Одесский врач не хотел оперировать военного бесплатно – как его накажут?

Одесский врач не хотел оперировать военного бесплатно – как его накажут?

В Одессе задержали врача одного из коммунальных медицинских учреждений города. Он который требовал от пациента, каковым оказался военнослужащий ВСУ, взятку за операцию, которая должна проводиться бесплатно.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, медик требовал и получил от пациента 15 тысяч гривен взятки за проведение бесплатной операции и оформление выписки.

В прокуратуре также отмечают, что пациент является действующим военнослужащим, который получил ранения на передовой и проходил лечение в военном госпитале, откуда и был направлен в больницу для проведения операции.

Врача разоблачили «с поличным» при получении им второй части взятки.

В Одессе попался н2а взятке врач

Медику сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Ему может грозить крупный штраф либо до двух лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Идет следствие.

Как сообщала «Одесская жизнь», в Измаиле задержали медиков – отца и дочь, которые распространяли в интернете информацию, оправдывающую действия российских агрессоров.

Фото с Facebook-страницы прокуратуры Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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