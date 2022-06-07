Депутат Одесского облсовета «погорел» на крупной взятке

Сегодня, 7 июня 2022 года, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно с правоохранителями и представителями специализированной антикоррупционной прокуратуры поймали на крупной взятке депутата и главу одной из постоянных комиссий Одесского областного совета.

Как сообщили в пресс-службе НАБУ, чиновник требовал и получил от директора больницы 120 тыс. грн за «непрепятствование в деятельности предприятия», а за невыполнение «просьбы» угрожал медику увольнением.

По информации «Думской», депутат вымогал откат от суммы закупки двух аппаратов искусственной вентиляции легких, которую произвела Дунайская областная больница.

Депутата-коррупционера взяли, что называется «на горячем» в момент получения денег. Его задержали сотрудники управления стратегических расследований Нацполиции в Одесской области и НАБУ.

Сейчас решается вопрос об извещении взяточнику о подозрении. Предварительно, действия чиновника квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (подкуп должностного лица).

Имени задержанного в НАБУ не называют, но, по данным ряда СМИ, речь идет о депутате Одесского облсовета от партии «Доверяй делам» Дмитрии Чапире, который был главой постоянной комиссии по здравоохранению.

Фото с Facebook-страницы НАБУ