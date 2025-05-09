Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Следствие установило, что обвиняемый завладел бюджетными средствами при выполнении капитального ремонта кровли школы в Белгород-Днестровском районе.

Предприниматель завысил объем и стоимость выполненных строительных работ и использованных материалов, чем увеличил сумму якобы потраченных средств на ремонт кровли почти на 240 тыс грн.

Также продолжается следствие в отношении заказчика ремонтных работ по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

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