в Одесской области мужчину убили из-за забора

Происшествие произошло вчера в одном из сел Захаровской территориальной громады, где оба мужчины проживали.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Убил соседа из-за того, что тот повредил забор

Полицейские задержали жителя Раздельнянского района по подозрению в убийстве односельчанина. Согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, по которой квалифицированы действия правонарушителя, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Посреди улицы на глазах у людей 55-летний злоумышленник избил 45-летнего соседа палкой по голове и завершил расправу, ударив того ножом в грудь. Причиной жестокой расправы стало то, что сосед подводой повредил забор подозреваемого. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Подозреваемый в убийстве соседа хотел скрыть улики

Пока крестьяне вызвали медиков и полицию, преступник пошел прятать окровавленные орудия преступления и одежду. Их правоохранители впоследствии нашли, а фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас следователи ходатайствуют перед судом об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается следствие.

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Фото и видео пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Одесской области