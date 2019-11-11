Месть под Одессой: именинник убил жену за измену в день его рождения

Месть под Одессой: именинник убил жену в день его рождения.

Там 36-летний именинник убил собственную жену.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Мужчина отмечал день рождения в компании 34-летней супруги. Сели за стол, выпили. Но мирного диалога как-то не сложилось. Пара стала ссориться. Причем изъяснялись языком жестов, так как оба – глухонемые.

В разгар перепалки мужчина схватил кухонный нож и с размаху ударил им жену. Удар пришелся на шею и оказался смертельным.

Надеясь, что женщину еще можно спасти, кто-то вызвал медиков, а уже те позвонили в полицию. Мужчину забрали в отделение, где он рассказал, что во время застолья жена призналась ему в измене. Вот он и вспылил, решив отомстить ей за неверность.

В подтверждение вины мужчины правоохранители нашли нож со следами крови и перепачканную одежду. Открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве, продолжается следствие.

Фото: ГУНП в Одесской области

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.