Убил женщину 8 марта: в Одесской области мужчина свернул шею знакомой (видео)

В Одесской области мужчина 8 марта убил женщину. Это произошло в одном из сел Великодальницкой ОТГ, кода они праздновали Международный женский день.

Мужчина во время ссоры сломал ей шейный позвонок, от чего 33-летняя женщина и умерла. Мужчина сознался в содеянном, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Он объяснил, что говорил по телефону с другой женщиной, а знакомая приревновала его. Из-за этого мужчина вспылил и убил ее. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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