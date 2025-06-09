Трагедия произошла вчера вечером, 8 июня, в городе Кодыма, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Мужчина прыгнул с самодельного пирса на местном пруду и утонул.
Спасатели нашли утопленника нашли и достали из воды с помощью спасательной веревки и весельной лодки. Тело передали правоохранителям для установления обстоятельств происшествия.
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Напомним, в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней сообщили о пляжах, на которых, по результатам лабораторных исследований, можно купаться. Также мы сообщали, что на сегодня в Одесской области официально разрешено купаться на 12 пляжных зонах, 11 из которых находится в Одессе.
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