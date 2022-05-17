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В Одесской области может появиться центр реабилитации для ветеранов войны (видео)

В Одесской области может появиться центр реабилитации для ветеранов войны (видео)

В Одесской области собираются построить центр реабилитации для ветеранов войны. Об этом шла речь сегодня, 17 мая, в ходе встречи главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Максима Марченко с представителями международного медицинского корпуса.

Об итогах встречи глава ОВА рассказал в своем вечернем видеообращении к жителям области.

По словам Марченко, на встрече стороны обговорили возможность модернизации и оснащения отделений в областной больнице в соответствии с современными нормами, обустройство в больнице бомбоубежищ, а также обеспечение автономной работы артезианских скважин в медучреждениях Одесского региона.

«Отдельным пунктом договоренностей стало строительство центра реабилитации для ветеранов войны. Поэтому дальнейшее наше сотрудничество сосредоточим именно на этих направлениях», – добавил он.

По данным ОВА, сегодняшний день, прошел в Одессе и области спокойно, обстрелов со стороны рашистов не было.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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