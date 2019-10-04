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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области мэр города предупредил о мошенниках, которые звонят от его имени

В Одесской области мэр города предупредил о мошенниках, которые звонят от его имени

В Арцизе злоумышленники нашли оригинальный способ выманивать деньги у горожан. Они обзванивают местных жителей, представляясь мэром и от его имени предлагают некие услуги.

Об этом мэр города Арциз Владимир Михов сообщил на его страничке в Facebook.

«Внимание! – написал он. – Участились случаи, когда нашим жителям звонят, представляются моим именем и предлагают помощь в оформлении домов, земельных участков и прочего. За эти услуги просят перечислить деньги».

Мэр Арциза отметил, что ничем подобным не занимается и никому не давал полномочий предлагать что-то от его имени.

«Будьте осторожны!- обратился к жителям Арциза градоначальник. – И предупредите пожилых родственников — орудуют мошенники».

Также Владимир Михов просит сообщать ему о подобных случаях и фиксировать номера, с которых звонят злоумышленники. Он подчеркнул, что намерен по этому поводу обратиться в полицию.

Фото: Facebook Владимира Михова

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