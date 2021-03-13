В Одесской области массово отравились дети

В Одесской области зафиксировали групповую заболеваемость детей острыми кишечными инфекциями.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Это произошло в пгт Ивановка 11 марта, собщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.
Восьмерых детей госпитализировали в местную больницу с предварительным диагнозом “гастроентероколит”. Их состояние – средней тяжести. Сами школьники (ученики младших классов) связывают отравление с едой в школьной столовой.
Санитарные врачи ищут источник заражения.
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Фото иллюстративное