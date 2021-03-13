В Одесской области массово отравились дети

Опасные игры в социальных сетях: как предотвратить детский суицид? «Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет». Так начинался челлендж* в новой социальной сети TikTok. В итоге семиклассница наглоталась таблеток и умерла. Распространение суицидальных фото- и видеороликов, «игры-вызовы» в соцсетях и мессенджерах приводят к трагедиям в реальной жизни. Жертвами становятся дети. Как цепляют юных пользователей, почему подростки участвуют в опасных флешмобах, как действовать родителям? «Одесская жизнь» разбиралась в этих вопросах. ПОДРОБНЕЕ

Новорожденные одесситы: сколько младенцев появилось на свет за первую весеннюю неделю? За первую неделю весны в городских роддомах Одессы появились на свет 219 младенцев, что на 48 детей больше, чем неделей ранее. Среди новорожденных одесситов – одна пара близнецов, сообщает пресс-служба городского совета. ПОДРОБНЕЕ