В Одесской области юноша до смерти забил своего дядю (видео)

В Окнянском районе 17-летний юноша до смерти забил своего 32-летнего дядю.

Мужчина пришел домой ночью, окровавленный и отправился спать. Свое матери он не сказал, кто его избил.

Позднее выяснилось, что это был его же племянник, с которым дядя отдыхал в одной компании. Дядя сделал юноше замечание, тот сбил его с ног, а потом избил ногами. И ушел.

От побоев мужчина умер уже дома, сообщили в ГУ Нацполиции. Агрессивного юношу задержали.

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