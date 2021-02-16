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В Одесской области мужчина задушил проволокой коллегу по работе (видео)

В Одесской области мужчина задушил проволокой коллегу по работе (видео)

В Одесской области мужчина из города Теплодар убил своего коллегу по работе, 54-летнего мужчину из Южного. Труп нашли в лесополосе около села Барабой. 

Полиция задержала подозреваемого в убийстве в одном из сел под Одессой, где тот прятался у родственников, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области и рассказали о деталях трагедии.

Как выяснилось, мужчина попросил своего коллегу съездить вместе в Болград, чтоб купить там машину. По дороге злоумышленник остановился якобы по нужде и ударил своего попутчика по голове и задушил проволокой. Потом спрятал труп в лесополосе, забрал деньги на машину (около 100 тыс. грн), телефон и уехал.

После задержания подозреваемый сознался в убийстве.

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