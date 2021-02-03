В Одесской области энергетики полностью ликвидировали аварии после снегопада

Специалисты ДТЭК Одесские электросети полностью устранили аварии, которые возникли после недавнего сильного снегопада. Восстановлено 546 населенных пунктов, пострадавших от непогоды.

Больше всего аварий было в населенных пунктах в центральной и южной части Одесской области. Была разрушена 51 опора, на воздушных линиях произошло 227 обрывов, сообщили в энергоснабжающей компании.

Специалисты ДТЭК Одесские электросети восстановили работу двух трансформаторных подстанций 110кВ, двадцати четырех — напряжением 35кВ и 7165 трансформаторных подстанций — 6-10/0,4кВ. Круглосуточно над ликвидацией последствий непогоды работало до 107 оперативно-выездных бригад (340 работников и 125 единиц техники).

Задержка восстановления электроснабжения некоторых районов была связана с заносами на дорогах. Энергетики долго не могли добраться до объектов, где оборвало провода.

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