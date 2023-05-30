В Одесской области из Дуная «выловили» труп мужчины

Дунайское пароходство отремонтировало очередное судно (фото) На Измаильском судоремонтном заводе завершили ремонтные работы на теплоходе Украинского дунайского пароходства (УДП) «Одесса», который в прошлом носил название «Никифор Шолуденко». Об этом сообщили в УДП. ПОДРОБНЕЕ

Тренер международного уровня с Одесщины стал автором книги Наш герой еще ребенком полюбил вольную борьбу, но не видел себя спортсменом — видел в роли тренера. Получив диплом технолога пищевой промышленности, в 1982 году бросил все и начал работать тренером по вольной борьбе. ПОДРОБНЕЕ