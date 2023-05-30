В Одесской области из Дуная «выловили» труп мужчины

В понедельник, 29 мая 2023 года, одесские спасатели получили сообщение о том, что в городе Измаил на 91 километре реки Дунай нашли утопленника. Об этом сообщает пресс-служба Измаильского районного управления ГУ ГСЧС в Одесской области.
К месту происшествия направили аварийно-спасательное подразделение ГСЧС. Работники ГСЧС на катере «Меридиан» с помощью багра изъяли тело утопленника. Мужчина найден возле баржи, грузового судна, которые в Измаиле грузят зерном.
Личность погибшего установили, это мужчина 1965 года рождения. Причина смерти устанавливается. Начато расследование.
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