В Одесской области хотят восстановить русло реки Киргиж-Китай (фото)

Малые реки являются своеобразным маркером экологического здоровья местности. Они первыми реагируют на пагубные изменения, вызванные хозяйственной деятельностью человека. Дамбы, гребли, ставки и водохранилища, деформация природных русел – все это обезвоживает и уничтожает естественное течение рек и как следствие уничтожает их.

Река Киргиж-Китай, яркий пример такой деятельности. Ее начало идет с территории Республики Молдова, в Украине она протекает по Арцизскому, Тарутинскому и Килийскому районам. В 1973-1975 годах реку, для нужд сельского хозяйства выпрямили, проложив новое русло. Старое – засыпали. Также на украинской части реки находится 45 дамбы (33 из них действующие), 3 водохранилища и 7 ставков. Еще одной проблемой является загрязнение реки сточными водами со стороны Молдовы. Анализ качества речной воды у села Малый Ярославец, что находится на границе с Молдовой, показал превышение нормы нефтепродуктов, фосфатов, сульфатов, железа и т.д. Как результат – 64 километровая река практически исчезла с поверхности земли.

Еще год назад ширина русла в этом месте составляла 6-8 метров. Глубина была порядка метра. Сейчас же, до конца горизонта видна лишь потрескавшееся почва. Да, в этих местах река пересыхала и ранее, но это случалось лишь в самом жарком месяце года – августе. Старожилы села Островное, которое находится неподалеку говорят, что за всю свою жизнь не помнят такого, чтобы вода ушла еще весной.

Сейчас Бассейновое управление водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная инициируют восстановление естественного русла реки.

Принципиальная идея в том, что нам нужно разрушить лишние дамбы. Нужно посчитать, сколько из них может выдержать река столько и нужно будет оставить. Если бы мы показали хотя бы на примере одной реки, что такое возможно, нам дальше было бы проще искать деньги на другие проекты. Но пока мы на том этапе, когда доказываем, что это можно сделать – объясняет Лилия Гричулевич, начальница Бассейнового управления водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная.

Конечно, все упирается в средства. Только на проектно – исследовательские работы нужно 3,5 млн.грн. Деньги может выделить область, но пока не выделяет.

Сельскими бюджетами нереально решить такие грандиозные проблемы по спасению нашей и других рек. Для этого нужна господдержка – рассказывает председатель сельского совета села Островное Петр Добрев.

До 30-х годов село Код-Китай, ныне Островное, было овощеводческим – наши предки выращивали помидоры, перец, капусту, баклажаны. Вокруг были зеленые пастбища, а в реке водились рыба и раки. Это было богатое село. Сейчас тут в промышленном масштабе выращивают злаковые и виноград. Овощи местные жители сажают только для себя на домашних огородах, а работают в основном, на железной дороге и элеваторе.

Если подняться на пригорок, то становится видно, что природа постепенно пытается вернуть украденное человеком русло реки – в бывшей пойме зеленеет трава и желтеет ячмень. Черная часть поля – погибшие из-за засухи озимые. Однако, на естественное восстановление уйдет не один десяток лет, говорят специалисты.

Напомним, в низовьях Дуная планируют создать экопарк за 15 миллионов долларов.

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