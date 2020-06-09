В низовьях Дуная планируют создать экопарк за 15 миллионов долларов

Соответствующий меморандум ОГА и фонд Фельдмана (Александр Фельдман — бизнесмен из Харькова и народный депутат) подписали в понедельник, 9 июня.

Об этом в Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

«В планах — создать буферную зеленую зону площадью 100 га, которая станет центром природного туризма в Одесской области. По предварительным расчетам, общая сумма инвестиций может составить 15 миллионов долларов», – написал Куцый.

Предварительное название объекта — биологический экспозиционный заповедник «Дунайские плавни». Он может стать частью крупного проекта — национальной сети инновационных экокластеров.

Напомним, “Одесская жизнь” ранее писала о проекте Rewilding Ukrainе на реках Когильник, Кагач и Сарата в дельте Дуная, где расчистили устаревшие плотины. После этого в реках восстановилось свободное течение воды, что приводит к увеличению многообразия птиц и рыбы, увеличению площади лугов для выпаса скота, усиливается естественная защита от наводнений.

Специалисты рассчитывают, что сазан, лещ, щука и другие ценные виды рыб, различные виды лягушек снова смогут здесь свободно плавать и размножаться. Будут также восстановлены поселения белой цапли, коровайки, других околоводных птиц, а также мелководье, что важно для мигрирующих птиц – уток, гусей, куликов.

Местные жители тоже получат пользу: увеличение рыбных запасов приведет к восстановлению рыболовства; увеличится площадь лугов для выпаса скота, который сможет перемещаться внутри территории через мелководные переходы; уменьшится подтопление населенных пунктов и международной трассы Одесса-Рени. Кроме того, богатый растительный и животный мир, живописные ландшафты будут привлекать туристов.

Фото: Максим Куцый/Facebook

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.