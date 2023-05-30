В Одесской области городской совет выбросил несколько тонн печенья на свалку (фото)

Болградська міська рада передала для знищення місцевому комунальному підприємству «Міськводоканал» понад дві тонни печива, що отримала як гуманітарну допомогу для внутрішньопереміщених осіб. Про це повідомляє інтернет-видання Бессарабії «Махала» («Дружба»).

Об этом Болградский городской совет сообщил в ответ на информационный запрос журналистов издания «Махала».

Журналисты обратились в городской совет и Болградскую районную военную администрацию с такими запросами после того, как в редакцию написали местные жители.

В администрации отметили, что никакого факта нарушения сроков годности пищевых продуктов они не фиксировали, так что передавали переселенцам всю помощь, которую должны были передавать вовремя.

В городском совете признали, что вынуждены были списать и уничтожить 2 тысячи 53 пачки печенья «К кофе» весом один килограмм каждая.

Этот поступок в Болградском городском совете объяснили тем, что после получения гуманитарной помощи и подсчета количества переселенцев, оказалось, что количество ВПЛ, реально проживающих на территории общины, на момент выдачи помощи значительно меньше, чем официально зарегистрированных.

Из-за этого сразу отдать все продукты ВПЛ оказалось невозможным и выдача продолжалась некоторое время. В конце концов решили отдать остатки продуктов жителям общины, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, но у печенья к тому времени истек срок годности.

Напомним, как в Одесской области гуманитарную помощь выдали сухарями: «кому не нравится, не берите».

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Фото: Интернет-издание «Махала»