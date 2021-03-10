В Одесской области фура раздавила лежавшего на дороге мужчину

В Одесской области грузовик «Volvo» наехал на мужчину, который лежал на дороге.

Это произошло рано утром 10 марта, около села Курисово. Грузовиком управлял 42-летний житель Николаевской области, на момент ДТП он был трезв.

Мужчина, лежавший на дороге, погиб. Личность его пока не установлена, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

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