В Одесской области фура раздавила лежавшего на дороге мужчину

В Одесской области грузовик «Volvo» наехал на мужчину, который лежал на дороге.
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Это произошло рано утром 10 марта, около села Курисово. Грузовиком управлял 42-летний житель Николаевской области, на момент ДТП он был трезв.
Мужчина, лежавший на дороге, погиб. Личность его пока не установлена, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.
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