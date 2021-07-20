В Одесской области джип на огромной скорости влетел в стоящий прицеп

Водитель легковой машины погиб на месте. Сама она превратилась в груду искореженного металла.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Одесской области, авария произошла около пяти часов вечера на трассе Одесса-Киев, возле села Бурдовка.

Предварительно установлено, что водитель «Toyota Land Cruiser» не справился с управлением и столкнулся с полуприцепом грузовика «DAF», 29-летний водитель которой остановился на разделительной полосе. Водитель легковушки погиб на месте от полученных травм.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, следствие продолжается.

Ранее “Одесская Жизнь” писала о другой смертельной аварии на трассе Одесса-Киев.

Фото пресс-службы ГУ Нацполиции Украины в Одесской области