В Одесской области двое детей жестоко убили бездомного – СМИ

В Измаиле Одесской области нашли убитым бездомного, который своего местной знаменитостью и был известен многим горожанам.
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“Событие вызвало большой резонанс в Измаиле. Ведь Петю знали практически все горожане. Он очень отличался от остальных бездомных: любил жизнь и людей, очень обходительно и дружелюбно общался с каждым”, – пишет о погибшем издание «Бессарабия INFORM».
По данным издания, труп бездомного обнаружили 28 марта. Позже задержали двоих подозреваемых. Ими оказались мальчишки 12 и 13 лет. Отмечается, что убивали бездомного с особой жестокостью.
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