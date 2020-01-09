В Одесской области два человека погибло от замыкания электросети

В селе Лиманское Раздельнянского района загорелся частный дом на улице Победы.

Об этом сообщает облГСЧС.

По данным спасательной службы, у постройки воспламенилось перекрытие, а вслед за тем – домашнее имущество. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

Пожарным пришлось целый час тушить разбушевавшееся пламя.

На пожаре обнаружили тела 36-летнего и 56-летнего мужчин.

Предварительно известно, что пожар возник из-за короткого замыкания электросети.

Фото: img.tsn.ua

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