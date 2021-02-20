В Одесской области дети разгуливали по тонкому льду Днестровского лимана

Сегодня днем в пгт Овидиополь Одесской области спасатели провели «разъяснительную беседу» с подростками, которые подвергли свои жизни опасности, гуляя в теплую погоду по тонкому льду Днестровского лимана.

Как отмечают в областном управлении ГСЧС, ледовый покров на водоемах Одесской области начинает таять но, несмотря на очевидную опасность, люди продолжают выходить на неустойчивый лед.

Так, сегодня в Службу спасения сообщили, что дети гуляют на льду лимана на расстоянии 50-100 метров от берега.

На место вызова прибыли спасатели и с помощью громкоговорителя призвали подростков сойти на берег.

Напомним, ранее На Тилигульском лимане неподалеку от села Коблево Николаевской области водитель фуры спас троих детей, которые провалились под лед у автомобильного моста.

Фото: управление ГСЧС Одесской области