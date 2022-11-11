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Одессит трижды выстрелил в лицо девушке

Мужчина совершил преступление 4 года назад и все это время скрывался в другом регионе. Но в полиции сумели установить его местонахождение и задержали.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Там рассказали, что в октябре 2018 года в одном из офисов одесской службы такси 30-летний водитель пришел на рабочее место к диспетчеру – 34-летней девушке. Он был влюблен без взаимности. Муж взял с собой травматическое оружие, и, когда женщина в ответ на ухаживание отказала, трижды выстрелил ей в лицо.

Потерпевшая осталась жива, но пережила несколько серьезных операций, в то время как злоумышленник получил документы на другое имя, поселился и жил в селе Крюковщина. Наконец, недавно разоблачили работники сектора уголовного розыска полиции Бучанского района.

«Собрав необходимое количество информации о преступнике, оперативники «назначили ему встречу» и задержали.

Злоумышленнику грозит до 15 лет за решеткой.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала об убийстве девушки-полицейской прямо в ее кабинете.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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