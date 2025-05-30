Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, при подаче декларации за 2023 год госслужащий умышленно указал недостоверные сведения. В частности, чиновник не задекларировал жилой дом площадью 200 квадратных метров, земельный участок более 6 соток, автомобиль премиум класса Mercedes-Benz G400D, наличные средства на сумму более 11 млн грн, а также другое ценное имущество — как недвижимое, так и движимое.

При этом в декларации были намеренно внесены данные о владении криптовалютой Bitcoin, оцененной в почти 58 млн грн. Такими действиями чиновник пытался искусственно увеличить объем задекларированных активов своей семьи.

По теме: Сотрудник одесского ТЦК “забыл” задекларировать квартиры и землю

В целом субъект декларирования при подаче декларации указал сведения, отличающиеся от достоверных на общую сумму более 83 млн грн.

Работнику миграционной службы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. С занимаемой должности он уволен.











