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В Одессе и Херсоне задержали двух агентов ФСБ – один из них «сдал» врагу брата

В Одессе и Херсоне задержали двух агентов ФСБ – один из них «сдал» врагу брата

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Одессе и Херсоне двух агентов ФСБ, которые сдавали врагу украинских военных.

Как сообщает пресс-служба ведомства, одним из предателей оказался местный житель, которого военнослужащие Сил специальных операций ВСУ привлекали для выполнения оперативно-боевых задач на южном фронте. Во время захвата Херсона рашистами он перешел на сторону оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

В ночь с 26 на 27 июня прошлого года он «слил» двум представителям ФСБ с позывными «Марс» и «Зеленый» адрес конспиративной квартиры украинских Сил спецопераций в Херсоне.

Помимо этого, агент ФСБ «раскрыл» врагу места нахождения оперативной группы спецназовцев ВСУ на территории города. Полученную информацию враг использовал для захвата в плен нескольких украинских военнослужащих с их семьями.

Кроме того, предатель пытался склонять местных жителей к негласному сотрудничеству с ФСБ во временно оккупированных районах южного региона.

Другим фигурантом является контрактник одной из бригад ВСУ, знакомый вышеупомянутого вражеского приспешника. В июне прошлого года украинский военный попал в плен к рашистам и там он всячески пытался доказать свою лояльность русским оккупантам. Для этого он даже передал ФСБ адрес проживания родного брата – командира своей боевой группы, которого затем взяли в плен.

Также предоставлял врагу информацию о местах дислокации и боевых задачах своего подразделения. Впоследствии контрактника вернули украинской стороне.

После освобождения Херсона оба предателя пытались «залечь на дно», чтобы избежать правосудия. Но контрразведчики СБУ разоблачили их преступную деятельность и задержали в результате спецоперации в Херсоне и Одессе.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении в госизмене. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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