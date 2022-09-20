В Одесской области будут судить предателя: ему грозит очень суровое наказание

В Одесской области начинается судебный процесс над мужчиной который сообщал врагу о позициях и перемещениях ВСУ. Изменнику грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, мужчина с мая этого года начал сотрудничать с российским разведчиком. Он наблюдал за перемещением военной техники ВСУ в Одесской области, искал места дислокации украинских военных и передавал эти данные россиянам. Мужчину задержали во время выполнения очередного задания российского куратора.

Во время обыска правоохранители обнаружили боеприпасы, среди которых корпус гранаты РГД-5, пыл УЗРГМ, тротиловую шашку 400 г и электродетонатор ЭДР.

Мужчину обвиняют в госизмене и незаконном обращении с боеприпасами. В настоящее время обвиняемый находится под стражей без возможности внесения залога. За это преступление законом предусмотрено пожизненное заключение.

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