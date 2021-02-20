Пожар в доме пожилой одесситки стоил жизни 17-летнему парню

Одесские полицейские расследуют обстоятельства трагической гибели 17-летнего юноши на улице Разумовской.

По сообщению Главка Нацполиции в Одесской области, тело парня нашли сегодня ночью на лестнице двухэтажного жилого дома после ликвидации пожара в квартире его соседки, которая живет этажом ниже. Предварительно, парень отравился продуктами горения.

Правоохранители установили, что в доме 71-летней одесситки загорелся электрообогреватель. И хотя пожар удалось быстро погасить, задымление быстро распространилось по всему дому. Также угорела семья – 41-летняя женщина и ее двое детей 2010-го и 2014 годов рождения, жители второго этажа этого же дома. Пострадавших госпитализировали.

Стал ли именно несчастный случай причиной смерти парня, установит судмедэкспертиза.

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