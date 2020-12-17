В одесской Еврейской больнице открыли отделение для больных с COVID-19 на 50 коек

В одесской городской клинической больнице №1 (Еврейской больнице) подготовили еще одно отделение для лечения пациентов с COVID-19 на 50 коек, в том числе 6 реанимационных мест.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Как отчитались одесские власти, отделение готово к приему пациентов с COVID-19, обеспечено аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами, медикаментами и средствами индивидуальной защиты медперсонала.

Также сообщается, что в ноябре больница получила очередную поставку дыхательной аппаратуры — современные аппараты ИВЛ производства компаний Maquet (Швеция) и General Electric (США). На территории больницы проводится монтаж криоцилиндров.

С учетом ранее созданных койко-мест, в настоящее время в горбольнице №1 развернуто 80 коек для лечения пациентов с COVID-19. Кардиологические койки переведены в помещения терапевтического отделения медучреждения, где продолжают получать стационарную помощь пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как сообщала «Одесская жизнь», за прошедшие сутки в Одесской области выявили 1064 новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: «Фабрика смерти»: журналистка рассказала, как лечилась от коронавируса в больницах Одессы.